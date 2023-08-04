مصر.. وزارة الصحة توضح خطوات الحماية من مرض خطير ومميت

أوضحت وزارة الصحة والسكان في مصر عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، كيفية الحماية من الإصابة بسرطان القولون، حيث نشرت الخطوات الوقائية الواجب اتباعها.

وأشارت الوزارة إلى أن طرق الحماية من الإصابة بسرطان القولون تتمثل في تجنب اللحوم الحمراء والزيوت المهدرجة والمياه الغازية، فضلا عن اتباع نظام غذائي صحي والتعامل مع زوائد القولون والالتهابات المناعية وعلاجها والامتناع التام على التدخين.

وفي وقت سابق، أوضحت الوزارة أن أعراض الإصابة بسرطان القولون تتمثل في ظهور دم في البراز والإمساك والنقص الحاد في الحديد.

المصدر: "القاهرة 24"