مستشارة الأسد تعلن موقف دمشق من حضور زيلينسكي القمة العربية

أعلنت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، عن موقف دمشق من حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة غرب السعودية يوم الجمعة الفائت.

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وقالت شعبان في مقال نشرته عبر صحيفة "الوطن" السورية، إن "ظهور الرئيس الأوكراني زيلنسكي في القمة لم يكن إلا محاولة فاشلة من الدول الغربية التي تريد أن تثبت أنها ما زالت موجودة، على حين كان حضور سوريا الطاغي وحضور الرئيس بشار الأسد واستكمال العروبة ألقها وحضورها، هو الأهم في القمة وهو الحدث الذي يبنى عليه والعلامة الفارقة التي شدت من أزر الجميع".

وكانت صحيفة الوطن ذكرت أن الوفد السوري امتنع عن وضع سماعات الترجمة لدى بدء كلمة زيلينسكي.

ووصل زيلينسكي إلى السعودية لحضور القمة العربية آتيا من بولندا عبر طائرة فرنسية، وألقى كلمة باللغة الإنجليزية.

وكانت دمشق أعلنت العام الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل"، بعد أسابيع من إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها إثر اعتراف الحكومة السورية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: الوطن