العراق "يسترد" مدير شركة من الإمارات العربية المتحدة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، السبت، عن "استردادها المدان الهارب المدير المفوض السابق لإحدى الشركات" من دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأفادت دائرة الاسترداد في الهيئة بأن جهودها الحثيثة في التنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتي ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية أسفرت عن القبض على المدير المفوض السابق لإحدى الشركات على الأراضي الإماراتية وتسليمه للعراق، على خلفية قضية تتعلق بدفع رشى.

وأوضحت الدائرة أن المدان تم تسليمه للعراق عبر مكتب الشرطة العربية والدولية في مطار البصرة، بالتعاون مع مكتب جهاز المخابرات الوطني، ومركز الإقامة والجوازات في المطار، بعد استكمال ملف استرداده، وصدور إذاعة بحث ونشرة دولية حمراء بحقه.

وأردفت الدائرة أن المتهم سبق أن تمت إدانته بقرار حكم غيابي صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية، استنادا إلى أحكام المادة(310) من قانون العقوبات، وبدلالة المادة (ثانيا/1) من القرار (160 لسنة 1983)، جراء اقترافه جريمة الرشوة.

وتابعت أن القضية، التي سبق أن حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تتلخص بإقدام المدان عندما كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة على دفع مبلغ مالي قدره 600 ألف دولار لمتهم آخر، مقابل تسهيل حصول شركته على تنفيذ عمل في محطة الرشيد الغازية التابعة لوزارة الكهرباء كمقاول ثانوي عن الشركة الكورية الرئيسة.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت في السابع من مارس الماضي إجراءها مباحثات مع ديوان المحاسبة الإماراتي تضمنت تقديم مسودة مذكرة التعاون في مجالي منع الفساد ومكافحته، للتعاون ومتابعة طلبات المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين، إذ أفضى التعاون في الأشهر المنصرمة إلى القاء القبض على المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، ومدير دائرة صحة بابل الأسبق على الأراضي الإماراتية.

المصدر: RT