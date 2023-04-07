اختلست ربع مليار دينار.. السجن 12 عاما لمديرة مصرف عراقي

أعلنت "هيئة النزاهة الاتحادية" في العراق، أن حكمين بالسجن صدرا بحق مديرة سابقة لمصرف حكومي في محافظة ديالى، لاختلاسها أكثر من 224 مليون دينار عراقي.

وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قراريْ حكم حضوريين يقضي كل منهما "بالسجن 6 سنوات بحق المديرة السابقة للمصرف الزراعي- فرع بلدروز لإقدامها على اختلاس مبلغ 224,749,750 مليون دينار من الأقساط التي أودعها المقترضون".

وأشارت دائرة التحقيقات إلى أن عملية الاختلاس تمت خلال عامي 2015 و2016.

وأضافت أن "المدانة اختلست الأقساط السنوية المسددة من المُقترضين عن استلام قروض لغرض حفر آبار ارتوازية، وإنشاء حقول دواجن، وقيامها بتزويدهم بوصولات مقبوضات موقعة من قبلها".

وحسب الهيئة فإن المدانة "اعترفت بتسلُّم مبالغ الأقساط والتصرف بها لحسابها الشخصي".

المصدر: RT