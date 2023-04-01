السودان .. اتفاق إطاري بمشاركة القوى السياسية الرئيسية سيوقع في 6 أبريل

عقد اجتماع ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي، الإيقاد، الأمم المتحدة)

واستعرض الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري بالخرطوم في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 1 أبريل التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي.

وحدد الاجتماع آخر القضايا المتبقية، وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة مبادىء وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري الموقعة في 15 مارس الماضي.

وبعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري.

من جهتها أعلنت الإدارة الأهليه لولاية الخرطوم عن تنفيذ إغلاق كامل يوم الأربعاء المقبل في الخرطوم احتجاجا على الاتفاق الإطاري.

المصدر: RT