اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق في عمان

أكد وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري والعراق فؤاد حسين في اجتماعهم في عمان اليوم الأربعاء، الاستمرار في العمل ضمن آلية التعاون الثلاثي بين دولهم.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك إن "اللقاء الثلاثي يؤكد وقوف الأردن ومصر إلى جانب العراق".

وأشار إلى التحضير لاستضافة مؤتمر بغداد بنسخته الثانية هذا الشهر، والعمل على تنفيذ ما اتفق عليه من مشاريع مستمر، وقال: "قضايانا العربية حاضرة وأمننا مترابط، ونؤكد دعمنا للعراق لأن أمنه من أمن الأردن".

كما أشار إلى اجتماع سيعقد في بغداد قريبا تحضيرا للقمة التي ستستضيفها مصر العام المقبل.

من جهته، قال شكري، إن "المرحلة القادمة تعزز الحاجة للتعاون بين الأردن ومصر والعراق"، وإن "آلية العمل الثلاثي هدفها تعزيز الروابط القائمة بالاعتماد على التكامل بين دولنا، فضلا عن تعزيز الفرص الاقتصادية والتنسيق وتبادل الرؤي اتصالا بالقضايا الإقليمية وتحقيق الاستقرار والعمل المشترك لتحقيق مصالح تلك الدول".

وكشف شكري عن اجتماع لوزراء الدول الثلاث قريبا في العراق، بهدف الدفع قدما لتنفيذ المشروعات المختلفة واستشراف محالات التعاون الأخرى.

بدره، أكد حسين، أن السياسة الخارجية العراقية تهتم بتقوية العلاقات مع دول الجوار، وقال إن اجتماع اليوم تطرق إلى القمة العربية الصينية التي ستنعقد في الرياض، مؤكدا أن "هذه الآلية مهمة لاستمرارية العمل وتستند على منطلقات عراقية وتهدف إلى خلق حالة التوازن في العلاقات وخاصة مع دول الجوار".

وأضاف إن الاجتماع تضمن "مناقشة مجموعة من المواضيع في الشأن الاقتصادي والتطرق إلى مؤتمر القمة أو مؤتمر بغداد بالنسخة الثانية والذي سينعقد في عمان خلال الشهر الحالي".

وتهدف آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة في قطاعات التجارة والصناعة والنقل البري والربط الكهربائي والطاقة. وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة في يونيو 2021 في بغداد.

وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها 2 نوفمبر الماضي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة في الجزائر.

المصدر: وكالات