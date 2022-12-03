رئيس وزراء باكستان يثمن للسعودية تمديد وديعة الـ 3 مليارات دولار

ثمن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ما أعلنه الصندوق السعودي للتنمية عن تمديد أجل الوديعة المقدمة من السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصلحة البنك المركزي الباكستاني.

ونوه، في تصريح صحفي، بالعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن تمديد الوديعة سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في بلاده.

وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام أن الصندوق السعودي للتنمية سيودع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية.

المصدر: واس