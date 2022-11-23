إصابات بانفجار سيارة قرب محطة حافلات عند مدخل مدينة القدس (فيديو)

كشفت مصادر طبية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 7 أشخاص جراء انفجار سيارة قرب محطة حافلات عند مدخل مدينة القدس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الانفجار الذي وقع عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في حقيبة بمحطة حافلات على مدخل القدس.

وقالت "نجمة داود الحمراء" إن الفرق الطبية نقلت 7 مصابين إلى المستشفيات، منهم 2 في حالة خطيرة، و1 متوسط، و4 إصابات طفيفة.

هذا وأفيد عن وقوع انفجار ثان في مستوطنة راموت في القدس، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات طفيفة.

פיצוץ נוסף בשכונת רמות בירושלים: 3 פצועים קל ממטען שהופעל ליד אוטובוס@hadasshtaif — גלצ (@GLZRadio) November 23, 2022

وقال عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية" إيتمار بن غفير، إنه "يوم صعب.. انفجار عبوة ناسفة في محطة حافلات يعيدنا إلى فترة الانتفاضة الصعبة"، معتبرا أنه "جاء الوقت للتعامل بيد من حديد".

من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع: "نبارك لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في مدينة القدس المحتلة العملية البطولية النوعية في موقف الباصات والتي تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى وتهويده ومحاولات تقسيمه".

واعتبر أن "عملية القدس هي نتاج جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا والمسجد الأقصى وتؤكد من جديد وبالدليل القاطع أن الإرهاب الصهيوني لن يقابله إلا مزيد من العمليات البطولية بتنوع الوسائل ومختلف المناطق"، مضيفا: "الاحتلال الصهيوني اليوم يجني ثمن جرائمه وعدوانه بحق شعبنا والمسجد الأقصى وهو ما حذرنا منه مرارا ألا يصمت شعبنا أمام ذلك وسينفجر غضب الأقصى ويتدحرج في كل المناطق".

المصدر: RT