البرلمان العراقي يفوض الحكومة لمنع التجاوزات على سيادة البلاد

أعلن مجلس النواب العراقي أن الحكومة لديها تفويض من البرلمان لاتخاذ الإجراءات، ومنع تكرار التجاوزات على سيادة البلاد.



وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، بتصريح من داخل البرلمان السبت، إن اللجان التي تشكلت بخصوص الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران - تركيا)، استمرت في أعمالها وعقدت اجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة.

وأضاف، أن هذه اللجان أعدت التقارير والتوصيات بغية عرضها في جلسة البرلمان القادمة.

وأشار إلى أن حكومة بغداد هي الجهة المعنية ولديها تفويض من البرلمان لاتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمنع تكرار الاعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطنية.





المصدر: وسائل إعلام عراقية