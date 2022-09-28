ولي العهد السعودي يشيد بارتفاع الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية ببلاده إلى 15 بالمئة

خلال لقائه بقيادات وزارة الدفاع، نوه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بارتفاع الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية في المملكة إلى 15%.

وأعرب ولي العهد السعودي خلال لقائه في جدة بوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وقيادات الوزارة عن "شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع، وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملا أن يصل إلى 50 %‎ تحت قيادة وإشراف سمو وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة".

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وأشاد الأمير محمد بن سلمان بأداء وعمل الوزارة، وما وصلت له من مراحل متقدمة، معربا عن الأمل في أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان "وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى المكانة الخاصة التي يوليها لوزارة الدفاع، متمنيا لها مواصلة نجاحاتها.

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من جانبه، شدد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على أن النجاح والإنجازات التي حققتها وزارة الدفاع تأتي "في ظل التوجيه والدعم المستمر من سمو ولي العهد".

المصدر: سبق