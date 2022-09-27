تونس.. الاحتفاظ بـ12 شخصا رشقوا الأمنيين بزجاجات المولوتوف في مرناق

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الثلاثاء الاحتفاظ بـ12 شخصا رشقوا الأمنيين بزجاجات المولوتوف في مرناق شمال البلاد.

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وقالت الداخلية في بيان بخصوص متابعة الأوضاع بجهة مرناق إثر إقدام شخص على الانتحار شنقا يوم 24 سبتمبر الجاري بمنزله الكائن بحيّ الحدائق مرناق بن عروس، إن حوالي 100 شخصا تعمدوا يوم 25 سبتمبر على مستوى مفترق السوق بمرناق رشق الوحدات الأمنية بالزجاجات الحارقة وإشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق، مما استوجب التدخل وتفريقهم والاحتفاظ بـ 12 من المعتدين وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.

وأضافت أن عددا من الموقوفين اعترفوا خلال الأبحاث الأولية أن شخصا يُعرف بانتمائه إلى أحد الأحزاب السياسية قام بتسليم مجموعة أشخاص مبلغا ماليا قصد تفريقه على العديد من الأشخاص لإحداث الشغب وتأجيج الأوضاع، حسب بلاغ الوزارة.

وبمراجعة النيابة العمومية ببن عروس، أذنت بفتح محضر بحث موضوعه تكوين وفاق إجرامي الغاية منه المس من الأمن العام والاعتداء على الأملاك الخاصّة والعامة والرشق بمواد حارقة والاحتفاظ بـ 12 شخصا من ذوي الشبهة، وإدراج من توفرت في شأنه شبهة التحريض وتوزيع الأموال بالتفتيش.

المصدر: وسائل إعلام تونسية