تونس..توقيف رئيس بلدية إثر انتحار بائع متجول صودرت أدواته

اعتقلت السلطات التونسية رئيس بلدية مرناق بمحافظة بنعروس إثر إقدام بائع متجول في مرناق على الانتحار بعد مصادرة البلدية أدوات عمله.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم محكمة بنعروس عمر الحنين لـ"فرانس برس" أن "قاضي التحقيق قرر الإبقاء على رئيس البلدية عمر الحرباوي في حالة سراح" على أن يتواصل التحقيق معه.

وتفاصيل الواقعة تعود إلى يوم السبت الماضي، عندما أقدم بائع متجول على الانتحار شنقا في منزله بمدينة مرناڨ بمحافظة بنعروس التي تبعد حوالي 15 كلم عن العاصمة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في "الموت المستراب في أسبابه (أي أسبابه غير واضحة)"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية.

وأفادت الوزارة بأن الأبحاث الأولية خلصت إلى أن المتوفي، واسمه محمد أمين الدريدي، كان يعمل بائع خضار وغلال و"يعيش خلافات عائلية حادة"،

في حين أنه قبل يومين من انتحاره، وجهت السلطات المحلية تنبيها الى الدريدي الذي كان يستغل بصفة غير قانونية مكانا لوضع بضاعته، قبل أن يتم "حجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته".

هذا وأفادت وسائل إعلام محلية باندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يرفعون مطالب اجتماعية وينددون "بغلاء المعيشة"، ليلة أمس الأحد.

وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، ققد شهد حي دوار هيشر الشعبي في العاصمة تونس احتجاجات ليلية ومواجهات بين قوات الأمن وسكان المنطقة الذين رددوا شعارات منها "شغل حرية كرامة وطنية".

المصدر: "فرانس برس"