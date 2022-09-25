 
مباشر

السودان: ضبط أسلحة وذخيرة في المياه الإقليمية

أخبار العالم العربي

السودان: ضبط أسلحة وذخيرة في المياه الإقليمية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv4q

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة على متن قارب يستغله أربعة يمنيين في مياه السودان الإقليمية.


وقالت القوات المسلحة في تعميم نشرته اليوم الأحد إن القوات البحرية تمكنت أمس من ضبط قارب يستغله أربعة مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات كان يحمل على متنه كمية كبيرة من الأسلحة.

السودان: ضبط أسلحة وذخيرة في المياه الإقليمية

السودان: ضبط أسلحة وذخيرة في المياه الإقليمية

تضمنت الشحنة 90 بندقية كلاشينكوف، و162 صندوق ذخيرة رشاش قرنوف، و182  صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة، و43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس، و45 كرتونة فيوز تفجير

السودان: ضبط أسلحة وذخيرة في المياه الإقليمية



وأضافت أن القوة التي تكونت منذ عام 2021  نجحت في وقت سابق من ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون.

السودان: ضبط أسلحة وذخيرة في المياه الإقليمية

السودان: ضبط أسلحة وذخيرة في المياه الإقليمية

المصدر:مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا