السودان: ضبط أسلحة وذخيرة في المياه الإقليمية

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة على متن قارب يستغله أربعة يمنيين في مياه السودان الإقليمية.



وقالت القوات المسلحة في تعميم نشرته اليوم الأحد إن القوات البحرية تمكنت أمس من ضبط قارب يستغله أربعة مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات كان يحمل على متنه كمية كبيرة من الأسلحة.

تضمنت الشحنة 90 بندقية كلاشينكوف، و162 صندوق ذخيرة رشاش قرنوف، و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة، و43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس، و45 كرتونة فيوز تفجير





وأضافت أن القوة التي تكونت منذ عام 2021 نجحت في وقت سابق من ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون.

المصدر:مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة