السلطات السعودية تحقق مع 11 متهما شكلوا "تنظيما إجراميا" للاحتيال على مواطنين ومقيمين

أعلنت النيابة العامة في السعودية عن إيقاف 11 متهما، لانتحالهم صفة موظفي بنوك، بهدف سرقة الأموال من الحسابات البنكية.

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وفي التفاصيل، أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بأن "وحدة مكافحة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع 11 متهما، شكلوا تنظيما إجراميا للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكرا لأعمالهم غير المشروعة"، حيث "جرى إيقافهم على ذمة التحقيق، كون الجريمة موجبة للتوقيف".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كشفت إجراءات التحقيق عن "قيام المتهمين بانتحال صفة غير صحيحة بالانتساب زعما لصفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ومن ثم الدخول إلى الحسابات البنكية للضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية".

وبينت الإجراءات "وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر".

وأكد المصدر المسؤول في النيابة العامة "ضرورة الوعي المجتمعي حيال الوقائع المرتبطة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال"، مشيرا إلى "أهمية حماية البيانات الخاصة وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها، إلا وفقا للقنوات المعتمدة".

جدير بالذكر أن النائب العام السعودي كان قد أقر في وقت سابق إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.

المصدر: "واس"