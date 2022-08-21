الأمن السعودي يتحرك بعد تداول محادثات تهديد لفتاة وإساءة للذات الإلهية (فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، صور لمحادثات لشخص قام بتهديد فتاة وأساء للذات الإلهية، فيما كشفت سلطات المملكة عن تفاصيل الواقعة، معلنة القبض على المتهم.

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وعلى حسابها في "سناب شات"، نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو يظهر صورا مموهة للمحادثات التي جرت بين الشاب والفتاة.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الداخلية أن "شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة"، حيث نشر الأمن العام السعودي صورة للشخص المقصود بعد إلقاء القبض عليه.

شرطة #مكة_المكرمة تقبض على مخالف لنظام الإقامة لتهديده فتاة وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهي #تم_القبض#المتحرش_ماهرpic.twitter.com/bWRSDqFpV7 — بندر العويمري (@bandar__W) August 20, 2022

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مخالف لنظام الإقامة لتهديده فتاة وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات

الإلهية. pic.twitter.com/PiMnU8ElD0 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 20, 2022

المصدر: RT + "واس"