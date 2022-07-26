نصر الله يتحدث عن أساس الخلاف مع السعودية

تحدث أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن علاقات الحزب مع السعودية والإمارات، لافتا إلى موقف "حزب الله" من الأزمة اليمنية.

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وفي حوار مع قناة "الميادين" بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس "حزب الله"، قال حسن نصر الله: "علاقتنا مع السعودية والإمارات لا تستند إلى مسائل عقائدية بل إلى أمور سياسية"، مشيرا إلى أن "الخصومة مع السعودية تقف عند حدود الموقف لا أكثر من ذلك".

وأضاف: "الاعتقالات في الإمارات هي من أجل الضغط على حزب الله ويجب معالجتها"، حيث قال إن "الإمارات تعتقل مواطنين لبنانيين ليس لهم أي علاقة بالحزب للضغط عليه".

وعن الأزمة اليمنية، قال نصر الله: "في الحرب على اليمن حزب الله ليس مؤهلا لأداء دور الوساطة، لأننا طرف مع الشعب اليمني وجماعة أنصار الله (الحوثيون)".

وأردف متسائلا: "الوسيط عادة يجب أن يطلب تنازلات من الطرفين، لكن أي تنازل يمكن أن يطلب من جانب أنصار الله؟"

المصدر: "الميادين"