نصر الله: إذا وقعت الحرب بين لبنان وإسرائيل قد لا تبقى بينهما

أشار أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إلى نشوب أي مواجهة بين لبنان وإسرائيل لن تقتصر على الطرفين وإن نسبة احتمالية دخول قوى أخرى بالصراع مرتفعة.

وفي حديث لقناة "الميادين" قال نصرالله: "إذا وقعت الحرب بين لبنان وإسرائيل ليس معلوما أن تبقى بينهما ودخول قوى أخرى فيها احتمال وارد وقوي جدا".

وأضاف: "إذا ذهبت الأمور إلى الحرب فيجب أن يثق اللبنانيون بالمقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان على العدو".

وتابع: "يجب أن يثق شعبنا أن لدى المقاومة ما يكفي من القدرات البشرية والعسكرية والمادية كي تخضع إسرائيل لإرادة لبنان".

وأشار إلى أن"المسيرات الإسرائيلية كانت تستبيح البقاع والجنوب بشكل كبير لكن الوتيرة خفت كثيرا بعد رد المقاومة".

ولفت إلى أن "حجم الاستباحة الجوية من قبل المسيرات الإسرائيلية دفعنا إلى اتخاذ قرار بأن نستخدم بعض القدرة المتاحة لدينا".

وأردف قوله: "نحن قادرون على ردع العدو وضرب أهداف في أي مكان من بحر فلسطين المحتلة، ولدينا قدرات بحرية دفاعية وهجومية كافية لتحقيق الردع المطلوب والأهداف المنشودة".







المصدر: "الميادين"