رئيس وزراء الهند في الإمارات بزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات

التقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي اليوم الثلاثاء، خلال زيارة تستهدف إظهار عمق العلاقات بين الشريكين التجاريين.

وذكرت وكالة أنباء "وام" أن مودي هنأ الشيخ محمد بمناسبة وصوله إلى سدة الحكم بعد ما يقرب من عقد من الزمان كزعيم فعلي، دون الخوض في تفاصيل المناقشات التي قالت إنها تسعى إلى "دفع العلاقات الثنائية قدما".

من جانبه، أشاد آل نهيان في لقائه مع مودي، بإسهامات الجالية الهندية في تنمية دولة الإمارات.

وتوجه مودي إلى الإمارات قادما من قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي عقدت في ألمانيا.

أصبح البلدان يعتمدان بشكل متبادل على بعضهما بعضا على مر السنين. بالنسبة للهند، تعتبر الدولة الخليجية مصدرا مهما للنفط وثالث أكبر وجهة تصدير لها بعد الولايات المتحدة والصين، إذ وصلت صادراتها إلى قرابة 16 مليار دولار لعام 2020-2021.

ويمثل القمح الهندي وكذلك صادرات المواد الغذائية الأخرى أهمية خاصة للدولة الصحراوية القاحلة.

المصدر: AP