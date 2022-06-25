الصومال.. البرلمان يوافق على تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء

منح البرلمان الصومالي، اليوم السبت، رئيس الوزراء المكلف حمزة عبدي بري الثقة رئيسا جديدا للحكومة بأغلبية ساحقة.

وأعلن رئيس البرلمان الصومالي الشيخ آدم محمد نور مدوبي نتيجة التصويت بمنح "بري" الثقة.

وقال الشيخ آدم إن 220 نائبا حضروا الجلسة صوتوا لصالح مصادقة رئيس الحكومة من أصل 275 هم أعضاء البرلمان.

وأدى حمزة بري اليمين الدستورية أمام النواب، قبل أن يقدم شكره لهم على تقديره ومنحهم الثقة له.

وتعهد رئيس الوزراء الصومالي الجديد بتشكيل حكومة كفاءات قادرة على تلبية تطلعات الشعب مع التركيز على ملفات الأمن، وتنمية الاقتصاد، ومحاربة الفساد، والاستجابة لأزمة الجفاف، وتعزيز المصالحة مع الداخل والخارج.

ولم يحضر رئيس الصومال الجلسة بسبب إصابته بكورونا، لكن أرسل طلبه لرئاسة البرلمان وتلاه السكرتير الدائم أمام النواب عبدالكريم بوح.

المصدر: وكالات