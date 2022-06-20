عراقي ينجو من الموت بعد محاولته الانتحار خلال بث مباشر على "فيسبوك"

أقدم رجل أمن عراقي على محاولة انتحار فاشلة بثها عبر "فيسبوك"، إلا أنه نجا من الموت المحقق بعدما انقطع حبل مشنقته.

وكشف مصدر أمني عراقي أن رجل أمن حاول شنق نفسه داخل بيته في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وقال إن الشاب بث العملية بشكل مباشر على "فيسبوك" أثناء محاولته الانتحار.

ولفت إلى أن الحبل انقطع أثناء شنق نفسه واصطدم رأسه في الأرض ليغمى عليه بعد ذلك.

وأشار إلى أن "المنتسب كان مخمورا حيث حضر ضابط التحقيق وبعد دخول داره تبين أنه على قيد الحياة".

وكانت التعليقات على الحادث ساخرة في معظمها، حيث قال أحدهم: "يحاول مرة ثانية وثالثة وعاشرة"، فيما علق آخر "يبدو نيته غير صافية".

وقال أحدهم: "الحمد لله انقطع الحبل"، في إشارة إلى نجاته من الموت في اللحظة الأخيرة.

المصدر: وكالات