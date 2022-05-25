المنفي عن إعفاء نائب رئيس المخابرات": هذه القرارات من اختصاص الرئاسي

علق رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على قرار إعفاء نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية العقيد مصطفى قدور، قائلا إن مثل هذه القرارات من اختصاص المجلس.

وجاء ذلك خلال لقائه العقيد مصطفى قدور في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، يوم الأربعاء، لبحث الإجراءات المتعلقة بقرار إعفائه الصادر من رئيس الجهاز فريق أول حسين محمد العائب.

وقال المنفي إن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها.

وفجر يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري، وقعت اشتباكات في طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، على خلفية إعلان الأخير دخوله طرابلس، حيث سمعت أصوات إطلاق نيران من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قبل أن تهدأ الأوضاع بعودة باشاغا إلى سرت.

وذكر بيان منسوب لكتيبة "القوة الثامنة" المعروفة بـ"النواصي" والمتمركزة في طرابلس، أن الكتيبة رحبت بوصول باشاغا إلى طرابلس، وأنها مستعدة لتقديم كامل الدعم بكافة الطرق الممكنة لحكومته، للنهوض بالدولة والمضي بها نحو الاستقرار الدائم.

بدوره، شكل الدبيبة لجنة لتقييم الأضرار وتعويض المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات، مضيفا: "لن ننسى من اعتدى علينا".

ووصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من حاولوا دخول طرابلس بـ"طيور الشر"، وقال: "إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات".

وعلى خلفية هذه الاشتباكات ومحاولة باشاغا دخول طرابلس، صدر القرار رقم 588 للعام 2022 من الفريق أول حسين محمد العائب بـ"سحب قرار تعيين عقيد مصطفى إبراهيم الصيد، في منصب نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية".

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية