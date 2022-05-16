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عميد محامي تونس لوفد قبلي ليبي: سنتدخل للإفراج عن هانيبال القذافي

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عميد محامي تونس لوفد قبلي ليبي: سنتدخل للإفراج عن هانيبال القذافي
(اتحاد القبائل الليبية)
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أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة أن الهيئة الوطنية للمحامين ستتدخل من أجل الإفراج عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

جاء ذلك خلال استقبال بودربالة في العاصمة التونسية وفد اتحاد القبائل الليبية برئاسة طاهر الشهيبي، بمقر الهيئة.

وذكرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن بودربالة شدد خلال اللقاء على أن "عمادة المحامين بتونس تدعم كل الملفات الحقوقية التي طرحها وفد اتحاد القبائل، وعلى رأسها التدخل من أجل الإفراج عن هانيبال القذافي والأسرى والمعتقلين، ودعم حقوق الإنسان في ليبيا، إلى جانب التدخل من أجل تسهيل الإجراءات بالمعابر الحدودية التونسية لليبيين".

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وأضاف بودربالة أن الهيئة "ستقف إلى جانب اتحاد القبائل الليبية من أجل تفعيل المبادرة التي تطرحها لإنهاء الأزمة التي تشهدها بلادهم، وعلى رأسها تنظيم الانتخابات، وسحب الشرعية عن كافة الأجسام السياسية الموجودة ورفع الوصاية الأجنبية وتجسيد حق الشعب الليبي في تحقيق مصيره دون أي تدخل أجنبي".

ووعد بودربالة بتعزيز التعاون مع القبائل الليبية خاصة في الجانب الحقوقي في المستقبل.

 

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"

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