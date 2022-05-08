 
مباشر

عبد الله الثاني يؤكد للسيسي تضامن المملكة مع مصر في مكافحة الإرهاب

أخبار العالم العربي

عبد الله الثاني يؤكد للسيسي تضامن المملكة مع مصر في مكافحة الإرهاب
RT
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sz54

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

إقرأ المزيد
السيسي يوجه باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية
السيسي يوجه باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن ملك الأردن أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في شمال سيناء.

وأكد العاهل الأردني على تضامن المملكة الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من ملك الأردن، والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا للأردن حكومة وشعبا كل استقرار وسلام.

والسبت أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد خلال مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوما على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا