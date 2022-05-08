عبد الله الثاني يؤكد للسيسي تضامن المملكة مع مصر في مكافحة الإرهاب

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن ملك الأردن أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في شمال سيناء.

وأكد العاهل الأردني على تضامن المملكة الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من ملك الأردن، والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا للأردن حكومة وشعبا كل استقرار وسلام.

والسبت أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد خلال مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوما على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

المصدر: RT