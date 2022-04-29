بعد حادثة زوق "الموت".. الجيش اللبناني يوقف مواطنين أثناء محاولتهم تهريب أشخاص عبر البحر

أوقف الجيش اللبناني 5 مواطنين في مدينة طرابلس بشمال لبنان، أثناء محاولتهم تهريب أشخاص عبر البحر، وذلك بعد مرور أيام فقط على حادثة غرق قارب يقل مهاجرين بطريقة غير شرعية.

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وقالت قيادة الجيش في بيان، إنه "بتاريخ 28 /4 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس المواطنين: (خ.خ)، (ع.ط)، (م.ن)، (ف.ع)و (خ.ه)، أثناء تحضيرهم لتهريب حوالى 85 شخصا عبر البحر بطريقة غير شرعية، مستخدمين مركبا قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص (400 ألف دولار أميركي تقريبا)".

وأضافت: "تم ضبط المركب في ميناء أحد المنتجعات السياحية، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

يذكر أنه منذ أيام، غرق قارب يقل مهاجرين بطريقة غير شرعية قبالة شواطئ مدينة طرابلس، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمفقودين.

المصدر: RT