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صور الديوان الملكي الأردني للقاء الملك عبد الله مع السيسي والكاظمي وبن زايد

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صور الديوان الملكي الأردني للقاء الملك عبد الله مع السيسي والكاظمي وبن زايد
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أعلن الديوان الملكي عن لقاء عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

صور الديوان الملكي الأردني للقاء الملك عبد الله مع السيسي والكاظمي وبن زايد
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وورد في البيان الملكي أن اللقاء حضره الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.  

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.

صور الديوان الملكي الأردني للقاء الملك عبد الله مع السيسي والكاظمي وبن زايد

المصدر: الديوان الملكي الأردني

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