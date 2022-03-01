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العراق: القبض على المسؤول المالي لـ"ولاية دجلة" في تنظيم "داعش"

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العراق: القبض على المسؤول المالي لـ
AP
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على المسؤول المالي لـ"ولاية دجلة" في تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وذكر بيان للخلية: "بعمليتين نوعيتين تميزتا بدقة المعلومة الاستخبارية ألقي القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة وأحد معاونيه".

وأضاف، أن "القبض على الإرهابيين تم بعد نصب كمين محكم لهما".

وأشار البيان إلى أن "الملقى القبض عليهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".


المصدر: RT

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