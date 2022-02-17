مصر تقرر تقليل فترة العزل الصحي لمصابي كورونا بشروط

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبدالغفار، إن قرار تقليل فترة العزل الصحي لمصابي كورونا لـ5 أيام فقط يأتي بشروط.

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وأوضح أن الشروق هي تقليل فترة الحجر الصحي للحالات الإيجابية معمليا التي لم تظهر أعراض عليها، بمعنى عدم ظهور أي أعراض خلال فترة الخمسة أيام، أما الحالات المتوسطة والتي تظهر عليها أعراض تعالج منزليا، وفترة العزل لها تكون 10 أيام، بشرط أن لا يصاحبها في آخر 3 أيام من العزل ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس وسعال.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية بلقاح كورونا في مصر، وصل عددهم إلى 811.171 مواطن، بينما وصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى فقط 38.764.834، وفيما يتعلق بعدد المطعمين بالكامل وصل عددهم إلى 29.236.376 مواطن، وطالب المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة على مستوى محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس.

المصدر: الوطن