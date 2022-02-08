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مراسلنا: مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار

مراسلنا: مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة جنود عراقيين في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد.

مراسلنا: مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار
RT
مراسلنا: مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار

وذكر مراسلنا أن الجنود العراقيين كانوا برفقة صيادين من دولة خليجية.

وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت برتل للجيش العراقي كان يرافق الصيادين الخليجيين.

المصدر: RT

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