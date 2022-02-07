العراق.. مكافأة "كبيرة" لمن يدلي بمعلومات عن قتلة قاض

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، تخصيص مكافأة "كبيرة" لمن يدلي بمعلومات عن قتلة قاض.

وذكر بيان للقضاء، أن "المجلس يعلن عن مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي أحمل فيصل خصاف".

ولم يذكر القضاء نوع المكافأة.

واغتال مسلحون مجهولون، السبت الماضي، القاضي أحمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف محافظة ميسان.

المصدر: RT