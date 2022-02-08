مراسلنا: مقتل 3 جنود عراقيين ومدني بانفجار عبوة خلال مرافقتهم صيادين كويتيين (صور)
AP
Anmar Khalil
عناصر من الجيش العراقي
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 جنود عراقيين ومدني في جزيرة راوة بغرب محافظة الأنبار.
وذكر مراسلنا أن هؤلاء الجنود العراقيين كانوا برفقة صيادين من دولة الكويت.
وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت برتل للجيش العراقي كان يرافق الصيادين الكويتيين.
RT
مراسلنا: مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار
صورة ثلاثة من الجنود
المصدر: RT
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