مراسلنا: مقتل 3 جنود عراقيين ومدني بانفجار عبوة خلال مرافقتهم صيادين كويتيين (صور)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 جنود عراقيين ومدني في جزيرة راوة بغرب محافظة الأنبار.

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وذكر مراسلنا أن هؤلاء الجنود العراقيين كانوا برفقة صيادين من دولة الكويت.

وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت برتل للجيش العراقي كان يرافق الصيادين الكويتيين.

RT

المصدر: RT