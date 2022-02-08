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مراسلنا: مقتل 3 جنود عراقيين ومدني بانفجار عبوة خلال مرافقتهم صيادين كويتيين (صور)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل 3 جنود عراقيين ومدني بانفجار عبوة خلال مرافقتهم صيادين كويتيين (صور)
AP Anmar Khalil
عناصر من الجيش العراقي
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 جنود عراقيين ومدني في جزيرة راوة بغرب محافظة الأنبار.

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وذكر مراسلنا أن هؤلاء الجنود العراقيين كانوا برفقة صيادين من دولة الكويت.

وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت برتل للجيش العراقي كان يرافق الصيادين الكويتيين.

مراسلنا: مقتل 3 جنود عراقيين ومدني بانفجار عبوة خلال مرافقتهم صيادين كويتيين (صور)
RT
مراسلنا: مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار

مراسلنا: مقتل 3 جنود عراقيين ومدني بانفجار عبوة خلال مرافقتهم صيادين كويتيين (صور)صورة ثلاثة من الجنود

المصدر: RT

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