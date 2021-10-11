مستشار الكاظمي يعلق على معلومات بشأن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد

علق مشرق عباس، المستشار السياسي الخاص لرئيس الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، على معلومات حول زيارة قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى بغداد.

وكتب على حسابه في تويتر: "لم يشهد العراق خلال الـ48 ساعة الماضية أي زيارة رسمية لأي مسؤول أجنبي".

توضيح :

لم يشهد العراق خلال ال 48 ساعة الماضية اي زيارة رسمية لاي مسؤول اجنبي — mushreq abbas (@mushreq_abbas) October 11, 2021

وتداولت وسائل إعلام عراقية معلومات عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد صباح اليوم.

المصدر: RT