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مستشار الكاظمي يعلق على معلومات بشأن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد

أخبار العالم العربي

مستشار الكاظمي يعلق على معلومات بشأن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد
مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقية
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علق مشرق عباس، المستشار السياسي الخاص لرئيس الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، على معلومات حول زيارة قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى بغداد.

وكتب على حسابه في تويتر: "لم يشهد العراق خلال الـ48 ساعة الماضية أي زيارة رسمية لأي مسؤول أجنبي".

وتداولت وسائل إعلام عراقية معلومات عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد صباح اليوم.

المصدر: RT

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