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وسائل إعلام صومالية: تفجير انتحاري قرب قاعدة عسكرية في مقديشو

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وسائل إعلام صومالية: تفجير انتحاري قرب قاعدة عسكرية في مقديشو
AP Farah Abdi Warsameh
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أفادت وسائل إعلام صومالية بأن انتحاريا فجر نفسه اليوم الجمعة في محيط قاعدة عسكرية في العاصمة مقديشو.

وأكد موقع Garowe الصومالي أن التفجير دوى بين قاعدة "فيلا بيدوا" العسكرية ومستشفى مدينة (وهو من أكبر مستشفيين في العاصمة).

ولم يتضح بعد ما إذا كان التفجير أسفر عن وقوع ضحايا.

ولفت الموقع إلى أن التفجير وقع في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامة قائد شرطة محافظة بنادر، فرحان قرولي، وهو تولى منصبه في أواخر أبريل الماضي وقد نجا من تفجير انتحاري آخر استهدفه في يوليو.

يتبع..

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