وسائل إعلام صومالية: تفجير انتحاري قرب قاعدة عسكرية في مقديشو

أفادت وسائل إعلام صومالية بأن انتحاريا فجر نفسه اليوم الجمعة في محيط قاعدة عسكرية في العاصمة مقديشو.

وأكد موقع Garowe الصومالي أن التفجير دوى بين قاعدة "فيلا بيدوا" العسكرية ومستشفى مدينة (وهو من أكبر مستشفيين في العاصمة).

BREAKING: A suicide bomber blows himself up between Villa Baidoa military base and Medina Hospital in Mogadishu, #Somalia.



The area where the blast took place is inhabited by Banadir regional police commander Farhan Qarole. The casualties are still unknown. pic.twitter.com/H9TRQUWjrL — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) September 24, 2021

ولم يتضح بعد ما إذا كان التفجير أسفر عن وقوع ضحايا.

ولفت الموقع إلى أن التفجير وقع في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامة قائد شرطة محافظة بنادر، فرحان قرولي، وهو تولى منصبه في أواخر أبريل الماضي وقد نجا من تفجير انتحاري آخر استهدفه في يوليو.

يتبع..