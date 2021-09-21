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تضم جنسيات مختلفة .. الكويت تعمم على المصارف باعتماد القائمة الإماراتية السوداء

أخبار العالم العربي

تضم جنسيات مختلفة .. الكويت تعمم على المصارف باعتماد القائمة الإماراتية السوداء
Reuters
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قالت صحيفة كويتية إن وزارة الخارجية عممت على مصارف البلاد لاعتماد القائمة الإماراتية السوداء الخاصة بداعمي الإرهاب والتي تضم 38 فردا و15 كيانا إرهابيا.

ونقلت صحيفة "الراي" عن "مصادر ذات صلة" أن الخارجية الكويتية عممت على المصارف المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل، عبر مصرف الكويت المركزي، كتاب مجلس الأمن المتضمن إدراج أولئك الأفراد والكيانات، ضمن القائمة المعتمدة لدى الإمارات مؤخرا، والمدرج عليها أشخاص وكيانات وتنظيمات داعمة للإرهاب.

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وأوضحت الصحيفة أن القائمة شملت أفرادا من مختلف الجنسيات، وتضمنت 4 إماراتيين، وسعوديا ولبنانيين أشقاء، و8 يمنيين و6 نيجيريين و5 إيرانيين و4 سوريين وعراقيين، وبريطانيا واحدا، إضافة إلى هندي وأفغاني وواحد من نافيس وآخرين روسي وأردني، فضلا عن 15 شركة معظمها متخصصة في قطاعات التجارة والملاحة والصرافة.

يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي أدرج 38 شخصا و15 كيانا على قائمة الأفراد والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، في 13 من الشهر الجاري. 

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية + "وام"

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