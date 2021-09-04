تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا بزيارة وفد من الكونغرس الأمريكي

نظّم "حزب العمال" التونسي وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تنديدا بزيارة وفد من الكونغرس الأمريكي لتونس.

وقال أمين عام الحزب حمة الهمامي إن "الوفد يزور تونس لمناقشة قضايا سيادية تهم تونس وشعبها فقط"، مؤكدا "رفض حزبه التدخل الأمريكي في الشأن التونسي".

وأضاف أنه "يحمل رئيس الجمهورية قيس سعيد والبرلمان المجمد والحكومة السابقة مسؤولية وصول البلاد إلى وضعها الراهن بما جعل قوى دولية وإقليمية أجنبية تحاول التدخل في القضايا السيادية للبلاد".

المصدر: "موزاييك أف أم"