الجيش المصري ينفذ تدريبات عسكرية بأحدث مقاتلاته (صور)
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نفذت القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوي مشترك، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000، الرافال،F - 16 ) المصرية.
ووفقا لبيان الجيش المصري تضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو وذلك بإشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز (MRTT).
وأوضح الجيش المصري أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.
المصدر: RT