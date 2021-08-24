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الجيش المصري ينفذ تدريبات عسكرية بأحدث مقاتلاته (صور)

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الجيش المصري ينفذ تدريبات عسكرية بأحدث مقاتلاته (صور)
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نفذت القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوي مشترك، بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000، الرافال،F - 16 ‎‏) المصرية.

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ووفقا لبيان الجيش المصري تضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو ‏وذلك بإشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز‎ (MRTT).

وأوضح الجيش المصري أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ‏والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية ‏والعملياتية‎.‎

المصدر: RT

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