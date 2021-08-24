مصر.. أحد العائدين بطائرة عسكرية من أفغانستان يكشف خطة الجيش المصري لإعادتهم

تمكنت السلطات المصرية من إعادة الجالية المصرية فى أفغانستان إلى الوطن، على متن طائرة عسكرية، وذلك وسط تشديدات أمنية، وتجهيزات وتأمين طبي وإداري للجالية.

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وذكر أحد العائدين فى تصريحات إعلامية أنه تم نقل أفراد الجالية المصرية منذ أسبوع للإقامة فى السفارة المصرية فى كابل لتأمينهم حتى عودتهم للوطن.

وقال أحد العائدين من أفغانستان: "بنشكر الرئيس والقوات المسلحة لإجلائنا من أرض الجحيم الذي عايشناه في أفغانستان وكابل".

وأضاف أنه "عندما شاهدنا أفغانيين يتركون وطنهم ويهربون، تعلمنا أن الإنسان الذي ليس له بلد ليس له سند".

وتابع آخر: "منذ أن شعرنا بالخطر في أرض أفغانستان، السفارة والدولة المصرية لم يتركونا حتى العودة لأرض الوطن".

وقال خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "الوضع كان مخيفا في مطار كابل، كان هناك إطلاق نار كثيف، إضافة إلى انتشار قطاع الطرق".

وتابع: "تلقينا تعليمات من السفارة المصرية بالعودة إلى مبنى السفارة، ثم وصلنا إلى هنا بفضل توجيهات الرئيس السيسي وجهاز المخابرات العامة"، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت حاضرة في مشهد إعادة المصريين من أفغانستان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة 43 مواطنا مصريا، بمن فيهم أفراد البعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة المصرية في أفغانستان، إلى أرض الوطن، مساء يوم الاثنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: مصر تايمز + مصراوي + المصري اليوم + صدى البلد