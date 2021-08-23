مصر.. وصول الجالية المقيمة في أفغانستان على متن طائرة عسكرية

وصلت مساء الاثنين طائرة عسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، على متنها أفراد من الجالية المصرية المقيمة في أفغانستان.

وأشار موقع "صدى البلد" إلى أن الطائرة وصلت وسط استعدادات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة لفحص القادمين وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان.

من جهتهم، أعرب المصريون القادمون عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بعد إعادتهم لأرض الوطن.

المصدر: "صدى البلد"