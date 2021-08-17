في ظل أزمة المحروقات.. الجيش اللبناني يعلن ضبط أكثر من 4 ملايين ليتر من البنزين

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء حصيلة عمليات الكشف على محطات المحروقات والدهم التي نفذها عناصرها منذ الـ14 من أغسطس الحالي.

وقالت القيادة في بيان نشرتع عبر "تويتر" إنه "نتيجة الكشف على محطات المحروقات وعمليات الدهم التي أجرتها وحدات الجيش بتواريخ 14 و15 و16 أغسطس، تمت مصادرة 4392725 ليترا من البنزين و2212140 ليترا من المازوت".

وأضافت: "ألزم أصحاب الكميات المضبوطة ببيع 4,349,865 ليترا من البنزين و1,671,737 ليترا من المازوت إلى بعض المستشفيات والأفران وشركة كهرباء زحله، وبتوزيع 2300 ليتر من البنزين و279300 ليتر من المازوت مجانا على عدد من المواطنين والمؤسسات"، مشيرة إلى أنه "تمت مصادرة 40560 ليترا من البنزين و261103 ليترات من المازوت لصالح الجيش".

نتيجة الكشف على محطات المحروقات وعمليات الدهم التي أجرتها وحدات الجيش بتواريخ ١٤ و١٥ و١٦ /٨/ ٢٠٢١.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/X4VqIwBSaMpic.twitter.com/FzKXVrtdr9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 17, 2021

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.

المصدر: قيادة الجيش اللبناني + RT