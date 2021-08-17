رئيس شركة الاتصالات في لبنان يحذر: "الوضع غير مطمئن"

قال رئيس مجلس إدارة شركة "أوجيرو تيليكوم" عماد كريدية إن وضع الإنترنت والاتصالات في لبنان "غير مطمئن"، مبينا "أننا لا نتمكن من إيصال الصهاريج إلى المحطات بسبب توقيف هذه الصهاريج".

وأشار كريدية إلى أن "هناك 12 سنترالا خرجوا عن الخدمة، لكن لا يوجد شي إسمه ضعف الإنترنت، فالإنترنت المؤمن بشكل شرعي من أوجيرو"، مبينا أن "الإنترنت يتوقف عند انقطاع الكهرباء ولا يسوء".

ولفت الى أن "مركز المريجة لن يستلم المازوت وقد يتوقف الإنترنت هناك خلال اليومين المقبلين، ونحن نؤمن البنزين للفرق الفنية التابعة لأوجيرو أما باقي الموظفين يعملون من المنزل بسبب شح هذه المادة".

المصدر: "صوت لبنان"