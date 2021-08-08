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مصر.. ضبط 800 ألف قطعة من الألعاب النارية لدى شخص بالقاهرة

أخبار العالم العربي

مصر.. ضبط 800 ألف قطعة من الألعاب النارية لدى شخص بالقاهرة
AFP KHALED KAMEL
الألعاب النارية في مصر
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ضبطت قوات الأمن المصرية 800 ألف قطعة من الألعاب النارية بحوزة شخص بالعاصمة القاهرة، وفق ما نقله موقع "صدى البلد".

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القليوبية بالاتجار في الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، وبعد تفتيش محله عثر رجال الأمن بداخله على 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام.

واعترف الجاني بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

المصدر: "صدى البلد"

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