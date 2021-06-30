وزارة السياحة المصرية تنظم زيارة تعريفية لوفد إعلامي روسي إلى مدن سياحية عدة

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة تعريفية لوفد من التلفزيون الروسي الرسمي إلى مصر هذا الأسبوع، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

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ومن المقرر أن يقوم الوفد الذي نظمت زيارته في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار الوطنية للترويج للمقصد السياحي في مصر، بجولة في عدد من المدن السياحية المصرية لتصوير تقرير تلفزيوني عن مقومات السياحة في البلاد.

وقد استقبل الوفد ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، في أولى زيارة أعضاء الوفد لمنطقة أهرامات الجيزة. وأشار سديرة إلى أن التلفزيون الروسي سوف يقوم بإعداد حلقة في أحد برامجه الشهيرة الترويجية تبرز تنوع وتميز المنتج السياحي المصري مع تسليط الضوء على كافة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تتخذها كافة المنتجعات والفنادق والمواقع والمزارات السياحية والأثرية المصرية.

RT

كما أكد على أهمية السوق الروسي بالنسبة للسياحة المصرية وما يمثله من أهمية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة أيضا عددا من المواقع السياحية والأثرية في كل من القاهرة والأقصر والغردقة.

ناصر حاتم

المصدر: RT