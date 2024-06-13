قصف إسرائيلي مكثف على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين

شنت القوات الإسرائيلية قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا، برا وبحرا وجوا، على منطقة المواصي، التي تؤوي آلاف النازحين غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وهو ما نفاه الجيش.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن زوارق بحرية تابعة للقوات الإسرائيلية اطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب المناطق الغربية لمدينة رفح، كما قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وشقة غربي مخيم النصيرات.

وأشارت الوكالة إلى أنه، مساء أمس الأربعاء، قتل عدد من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف على مدينة غزة، والنصيرات وسط القطاع.

بدوره، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي هذه التقارير، وقال: "خلافا للتقارير الصادرة في الساعات الأخيرة نود التوضيح أنه لم يتم شن أية غارة لجيش الدفاع في المنطقة الإنسانية في المواصي".

#عاجل خلافًا للتقارير الصادرة في الساعات الأخيرة فنود التوضيح انه لم يتم شن أية غارة لجيش الدفاع في المنطقة الإنسانية في المواصي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2024

وتداول نشطاء عبر منصة "أكس" مقطعا مصورا لإطلاق مروحية إسرائيلية النار على منطقة المواصي.

إطلاق مروحية الاحتلال الإسرائيلي النار على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/d5GycK3Nok — Jean Zhoor (@JZhoor64073) June 13, 2024

المصدر: "وفا" + RT