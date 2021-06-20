مطار القاهرة الدولي يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح روسي

أعلن مطار القاهرة الدولي أنه سيستقبل 3687 سائحا روسيا على متن 15 رحلة ما بين سفر ووصول من وإلى وجهات روسية متعددة.

وحسب مصادر بالمطار "ستغادر اليوم 7 رحلات من وجهات روسية بينها موسكو وبيلغورود وبيرم وروستوف على الدون وقازان، وعلى متنها 1607 ركاب في حين يستقبل مطار القاهرة 8 رحلات لشركات طيران روسية بينها رحلة للناقل الوطني المصري".

وأضافت: "أقلت هذه الرحلات 2080 راكبا إلى وجهات منها موسكو وتشيليابينسك وروستوف على الدون، وأوفا وإركوتسك وبيلغورود".

واستؤنفت الرحلات الجوية بشكل منتظم بين بطرسبورغ والقاهرة مؤخرا، بعدد رحلات أسبوعي عن طريق إحدى شركات خطوط الطيران الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه "منذ أواخر أبريل ومطلع مايو الماضيين، شهد معدل التشغيل بين موسكو والقاهرة زيادة في عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الروسية، والتي تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات إلى 5 شركات روسية بالإضافة إلى الناقل الرسمي شركة ايرفلوت الروسية".

المصدر: "اليوم السابع"