مصر تعلن تطورات تأمين مطاراتها تمهيدا لعودة السياحة الروسية

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، أن نائب وزير الطيران المدني، منتصر مناع، التقى وفدا أمنيا روسيا يتواجد في المطارات المصرية لتفقد الحالة الأمنية، تمهيدا لعودة السياح الروس.

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وقام نائب وزير الطيران المدني المصري بزيارة تفقديه لمطاري شرم الشيخ والغردقة، حيث التقى بالوفد الأمني الروسي المتواجد حاليا بكلا المطارين، وجرت مناقشة واستعراض جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في جميع مراحل السفر والوصول وإجراءات تأمين الركاب والحقائب وغيرها.

كما جرت مناقشة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الطيران المدني لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك استعدادا لعودة الحركة الجوية من المطارات الروسية الى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

المصدر: RT