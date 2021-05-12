 
مباشر

موسكو: سنواصل مراقبة أمان الرحلات الجوية مع مصر

أخبار العالم العربي

موسكو: سنواصل مراقبة أمان الرحلات الجوية مع مصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdmd

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن مصر اتخذت كافة الإجراءات لتقليل المخاطر الأمنية التي قد تحيق بالسائحين بما في ذلك من الناحية الوبائية.

وشدد سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، على أن الجانب الروسي رغم ذلك سيواصل مراقبة أمان الرحلات الجوية مع هذا البلد، لأن سلامة وأمن السائحين الروس، يعتبر من الأولويات.

إقرأ المزيد
وزير الطيران المصري: عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة خلال 10 أيام
وزير الطيران المصري: عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة خلال 10 أيام

وأضاف الدبلوماسي، في تعليقه على تصريحات استئناف الرحلات الجوية مع مصر: "جاء استئناف رحلات التشارتر الجوية، كنتيجة للعمل المشترك من جانب المختصين الروس والمصريين، لتحسين مستوى الأمن في مطارات المنتجعات المصرية وخاصة شرم الشيخ والغردقة ".

وأكد سيرومولوتوف، أن "الخبراء الروس زاروا المطارات المذكورة مرات عديدة، وتفقدوا آليات المراقبة وعمل العاملين فيها ".

ووفقا لنائب الوزير، أظهرت إجراءات التحقق التي تمت هناك، أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الممكنة لتقليل المخاطر المرتبطة بضمان الأمن ، بما في ذلك من وجهة النظر الوبائية، وهذا بالذات ما سيسمح باستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام 5 سنوات".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا