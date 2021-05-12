موسكو: سنواصل مراقبة أمان الرحلات الجوية مع مصر

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن مصر اتخذت كافة الإجراءات لتقليل المخاطر الأمنية التي قد تحيق بالسائحين بما في ذلك من الناحية الوبائية.

وشدد سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، على أن الجانب الروسي رغم ذلك سيواصل مراقبة أمان الرحلات الجوية مع هذا البلد، لأن سلامة وأمن السائحين الروس، يعتبر من الأولويات.

إقرأ المزيد

وأضاف الدبلوماسي، في تعليقه على تصريحات استئناف الرحلات الجوية مع مصر: "جاء استئناف رحلات التشارتر الجوية، كنتيجة للعمل المشترك من جانب المختصين الروس والمصريين، لتحسين مستوى الأمن في مطارات المنتجعات المصرية وخاصة شرم الشيخ والغردقة ".

وأكد سيرومولوتوف، أن "الخبراء الروس زاروا المطارات المذكورة مرات عديدة، وتفقدوا آليات المراقبة وعمل العاملين فيها ".

ووفقا لنائب الوزير، أظهرت إجراءات التحقق التي تمت هناك، أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الممكنة لتقليل المخاطر المرتبطة بضمان الأمن ، بما في ذلك من وجهة النظر الوبائية، وهذا بالذات ما سيسمح باستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام 5 سنوات".

المصدر: نوفوستي