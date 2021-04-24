وزير الطيران المصري: عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة خلال 10 أيام

أعلن محمد منار وزير الطيران المدني المصري عن استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، وعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة خلال أسبوع أو 10 أيام.

وحول المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أضاف قائلا: "خبر جميل.. وبشرة خير"، مشيرا إلى أن عدد السياح الروس الذين كانوا يزورون مصر حوالي 3 ملايين سائح في السنة... "هيرجعوا إن شاء الله".

وأكد منار في حديث متلفز أن "الجانب الروسي قام بعمليات تفتيش أكثر من مرة وتأكد أن مصر آمنة ويستطيع السياح الروس القدوم لبلادنا في شرم الشيخ والغردقة ويستمتعون بالجو الجميل والمناظر الخلابة"، لافتا إلى أن 9 مطارات في مصر حصلت على شهادة الاعتماد الصحي والأمني.

ناصر حاتم ـ القاهرة