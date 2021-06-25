وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الصيني هاتفيا تطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير خارجية مصر سامح شكري مع نظيره الصيني وانج ييّ، هاتفيا، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة كورونا وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح الصيني في مصر.



وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

وحسب المتحدث فقد تناول الاتصال أيضا الحديث بشكل "مطول ومُعمق" بين الجانبين حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده.

المصدر: RT