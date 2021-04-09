 
مباشر

السعودية.. القبض على مواطن قتل مؤذنا ومصليا إثر خلاف على موعد إقامة الصلاة

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على مواطن قتل مؤذنا ومصليا إثر خلاف على موعد إقامة الصلاة
Reuters
القبض على مواطن قتل مؤذن ومصلي في تبوك بسبب موعد إقامة الصلاة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5ew

هزت جريمة بشعة فجر يوم الجمعة أهالي تبوك في المملكة العربية السعودية، بعد أن أقدم مواطن على قتل مؤذن ومصلّ داخل مسجد في حي البوادي في تبوك طعنا.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "عكاظ"، قالت إن مواطنا في الستين من عمره ترصد لمؤذن ومصل في السبعين من عمرهما كان على خلاف معهما على مواقيت الصلاة والإقامة وكذلك إمامة المسجد.

وأضافت المصادر أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ما دفعه لارتكاب جريمته البشعة.

وأشارت إلى أن إمام المسجد فوجئ ببركة دماء داخل المسجد وعلى الفور أبلغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت لمسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أن شرطة منطقة تبوك ضبطت الجاني في وقت قياسي، بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة، وقبضت عليه وقدتمه للعدالة بعد تسجيل اعترافه للمحققين بتفاصيل جريمته البشعة.

المصدر: صحيفة "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"