أول زعماء عرب يعزون ملكة بريطانيا في وفاة زوجها

في أول ردود الفعل العربية على وفاة الأمير فيليب دوق أدنبره، بعث قادة الإمارات وعمان والبحرين وقطر رسائل تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة زوجها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أعرب في برقية التعزية عن "خالص تعازيه و صادق مواساته للملكة إليزابيث الثانية في مصابها راجيا لها جميل الصبر وحسن العزاء".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السلطان هيثم بن طارق بعث برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة زوجها الأمير فيليب.

جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /أبقاه الله/ يبعث برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة #المملكة_المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث في وفاة زوجها صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق ادنبره. pic.twitter.com/bx6MCfEJ7x — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 9, 2021

وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية بوفاة قرينها الأمير فيليب دوق إدنبرة، معربا عن "خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحبة الجلالة وحكومة وشعب بريطانيا الصديق، راجيا الرحمة للفقيد وللأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".

جلالة الملك المفدى يعزي جلالة ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرةhttps://t.co/IkrGmUJ23Opic.twitter.com/xQVZ0QfhaB — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 9, 2021

وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية إلى ملكة المملكة المتحدة في وفاة الأمير فيليب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى ملكة المملكة المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 9, 2021

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية