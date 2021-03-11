المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مفوض فوق العادة للأرجنتين لدى سوريا

تسلم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الخميس نسخة من أوراق اعتماد السفير الأرجنتيني سيبستيان زافالا سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده لدى سوريا.

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وخلال اللقاء رحب الوزير المقداد بالسفير زافالا متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية بكل إداراتها وأقسامها لتقديم التسهيلات اللازمة والدعم الذي يحتاجه في التواصل مع جميع الجهات الوطنية السورية وكذلك في تبادل الآراء والأفكار التي تصب في تطوير العلاقات بين سوريا والأرجنتين.

سانا

بدوره عبر السفير الأرجنتيني عن "شكره وتقديره العميقين لما لقيه من ترحيب وتعاون من قبل الحكومة السورية وكذلك من قبل الشعب السوري خلال الأيام القليلة التي مضت على وصوله إلى دمشق" مؤكدا "استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين سوريا والأرجنتين وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يرتبط بها الشعبان الصديقان بالشكل الذي يخدم تطوير العلاقات بين البلدين".

المصدر: "سانا"